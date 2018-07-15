"Скоро": переможниця Євробачення 2018 показала перші кадри кліпу, знятого в Києві

Фото: Нетта Барзілай - Netta Barzilai (скріншот з відео)

Епатажна співачка вдягла вайлуватий леопардовий комбінезон

Ізраїльська співачка, яка отримала приз за перше місце у співочому конкурсі Євробачення 2018 Нетта Барзілай вирішила відзняти кліп для нової пісні в Києві. У своєму профілі в Instagram епатажна співачка опублікувала перший знімок відзнятого відео.

Публікація кадру з кліпу була зроблена з відміткою геолокаціі в Києві. На опублікованому фото видно, що дівчина зробила знімок екрану на фотоапарат.

Фото: (instagram.com/nettabarzi)

У підписі до опублікованої фотографії артистка написала лаконічне "Скоро". До речі, під фотографією безліч російськомовних коментаторів звинуватили Нетту в підтримці російсько-українського конфлікту.

"В Росію не захотіла їхати через те, що мовляв там до геїв не так ставляться. А на Україну нормально їхати", " Що в Україні забула?", "Українка за бартером", — пишуть коментатори в мережі.

Скріншоти коментарів поста аккаунта instagram.com/nettabarzi

Багато інших просто залишають захоплені відгуки про її творчість.

Нагадаємо, що переможниця пісенного конкурсу Євробачення 2018 Нетта Барзілай зазнала критики і звинувачень в плагіаті.

Відео: (video.rbc.ua)