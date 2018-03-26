"Солодкі шістнадцять": Влад Яма показав раритетне фото з юності

На фотографії відомого танцюриста не впізнати

Український танцюрист і суддя проектів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" Влад Яма показав своє раритетне фото в шістнадцять років. На фото Влада не впізнати. У нього густе світле волосся і рыжые брови. Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Ліга сміху сьогодні на 1+1. Sweet sixteen", - напсиал Яма під фото.

Фото Влад Яма в 16 років (instagram.com)

Користувачі мережі відреагували на раритетне фото коментарями.

"А я думала ти народився лисим", - написала tvoya_lubofff.

"На Кошового схожий", - прокоментував shuraken1.

"Тут і феромони не потрібні", - зазначив paliy_vlad.

"У нього моно брову", - прокоментував mihienkomira.

"Ого! У вас волосся?" - написала lkornuta.

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Як раніше писав Styler, відомий український танцюрист і ведучий Влад Яма зробив еротичний прогноз погоди в Україні. Про потепління він повідомив в ефірі radioluxfm.

Нагадаємо, всесвітньо відомий актор Жан Рено повернувся з засніжених Карпат і відвідав 22 березня Київ (відеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)