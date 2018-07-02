"Наступний про дітей": Сєдокову розкритикували за надто відверті фото

Співачку порівняли з жінкою легкої поведінки

Співачку Анну Сєдокову розкритикували за надто відверті фото, які зірка публікує на своїй сторінці в Instagram.

Так, нещодавно екс-учасниця українського поп-колективу "ВІА Гра" Анна Седокова опублікувала фотографію в одному купальнику і продемонструвала шанувальникам свій карколомний бюст.

Скріншот фото (instagram.com/annasedokova)

Фанати співачки висловили припущення, що у Седокової груди силіконові, хоча артистка регулярно повідомляє, що ніколи не зверталася до пластичних хірургів.

Крім того, Сєдокову розкритикували через недавній скандал співачки з колишнім чоловіком Максимом Чернявським, який забрав у неї дитину і намагається позбавити її батьківських прав.

"Давайте, Анна, наступний пост про дітей! Дуже гарно у вас виходить - класні цицьки зараз і що-то, уті-путі Гектор потім. А що поробиш, у цьому вся Ви", - написала Дживамара.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

"І дивиться цей instagram суддя і думає: о, яка матуся, треба віддати їй дочку, нехай з мамою на яхті голими цицьками махає. Страхіття", - написала Шейди8.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Крім того, на співачку образилися за те, що вона не відповідає своїм шанувальникам і порівняли її з жінкою легкої поведінки.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Однак, знайшлися і ті, хто відзначив красу співачки і навіть написав їй вірші.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

До речі, прабабуся Моніки розкрила брехню Анни Сєдокової.

Що ви не знали про Аню Седокову