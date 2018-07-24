"Дуже мило" : Анна Седокова поділилася новими фото з поїздки в Росію

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка показала фото з поїзда

Відома українська співачка Анна Сєдокова їде в Росію. Під час поїздки вона зробила зворушливе фото прямо з потяга з сином, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Анна Седокова з сином Гектором (instagram.com/annasedokova)

"Десята ранку. Подорож йде нормально. Гектор так смішно спить, знаходить мою ногу головою і тикається в неї носом. Я його намагалася забрати, але безуспішно. Потрібно спати на маминій нозі. Звичайно, не довго, звичайно, це не зовсім зручно, але мені здається, цей зв'язок, який ще в животику був, точно між нами залишився", - написала співачка у публікації.

Седокова також додала: "Провідник Володимир зробив нам гарячі бутерброди, я смачніше давно вже не їла. І чай. Солодкий-солодкий. Так що в мені зараз чотири бутерброди і багато цукру. А ще, багато щастя. Адже все добре".

Шанувальників співачки дуже зворушив пост.

"Дуже мило", "Клас! Так мило! Це таке щастя! Бути мамою!", "Як добре, коли все добре. Гектор милий такий", "Здорово. Мило. Це щастя", "Щирість у Вашому instagram підкуповує... Удачі!", "Лапулька", "Який чудовий, милий пост, не гламурне фото, а день зі звичайного життя звичайної люблячої мами! Дякую вам за такі теплі пости, Аня!" - написали фанати в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова зустрілася з дочкою і відсвяткувала день її народження разом з Монікою. Співачка протягом багатьох місяців боролася зі своїм колишнім чоловіком за право виховання своєї семирічної доньки Моніки. Максим Чернявський хотів позбавити батьківських прав Седокову, але їм все-таки вдалося знайти компроміс.

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