"Немов жар-птиця": Катя Осадча захопила мережу розкішною сукнею-вишиванкою

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча привітала всіх шанувальників з початком серпня

Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча вирішила привітати своїх instagram-пыдписникыв з початком серпня — останнього місяця літа. Однак найбільше фанів Осадчої захопило фото, яке вона опублікувала.

Так, Осадча зазначила, що рання осінь в Україні прекрасна, тому сумувати не доводиться.

"З першим серпня! Місяць літа, наче багато, але пролетить швидко. В крамницях починають продавати зимові речі, як нагадування про осінь, відкриваються шкільні базари, як нагадування, що скоро в школу. Але тішить те, що рання осінь в Україні прекрасна. Будемо любити осінь", — зворушливо написала Катя Осадча.

І все ж підписники телеведучої більше оцінили її новий наряд — білосніжна сукня, декорована яскравою вишивкою в українському стилі.

Катя Осадча в яскравій сукні-вишиванці (фото: instagram.com/kosadcha)

Відзначимо, що в цей час Осадча продовжує набиратися сил на курорті. Однак телеведуча не уточнює, куди саме вона відправилася з чоловіком Юрієм Горбуновим і маленьким сином Іваном.

Нещодавно Осадча схвилювала своїх шанувальників постом про каву. Телеведуча зізналася, що намагається не пити каву з молоком. Але не всі підписники Осадчої погодилися з нею.

Що стосується одягу, то тут шанувальники телеведучої одностайні — наряд їй дуже личить.

"Катя! Сукня неймовірно красива! Вам вона йде!", — підкреслює ninashelestova.

"Неначе біла птаха, з розмальованими крилами", — пише olenashepel.

"Вишиванка просто диво! Відмінного серпня", — бажає handmade__soul.

"Шикарне плаття і дуже личить вам", — зазначає alenykk.

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Катя Осадча під час відпочинку (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, нещодавно Осадча взяла участь у загадковій фотосесії. Так, Маша Єфросиніна, Катя Осадча та Катерина Кухар приміряли незвичайні образи лісових Мавок.

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