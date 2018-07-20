"Сміливо і шалено круто": Надя Дорофєєва та MONATIK представили довгоочікуваний кліп

Скріншот кліпу (youtube.com/Время і Скло)

На YouTube опублікований кліп на нову пісню артистів

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва та не менш популярний співак MONATIK представили такий довгоочікуваний кліп на спільний трек "Глибоко...", який вони випустили 12 липня. Ролик опубліковано на YouTube-каналі дуету "Время и Стекло".

"Уявіть, що це ілюстрація чоловічої фантазії, яка була розбурхана настільки яскравою і непередбачуваою появою прекрасної небезпеки. Він здивований, адже вона впевнено створює хвилі тривоги і цікавості. Вийде у них зловити один загальний ритм...?" – написано в описі до кліпу.

Кліп на пісню "Глибоко..." (youtube.com/Время і Скло)

Зазначимо, що зйомки відео проходили в сюрреалістичному будинку модельєра П'єра Кардена Bubble House, який знаходиться в Каннах. Постановник хореографії – Денис Стульніков. Стилит – Таня Муіньо.

Шанувальники не зовсім однозначно сприйняли відеокліп. Багатьом він дійсно сподобався, але є ті, які виявилися не в захваті від прем'єри кліпу.

"Сміливо і шалено круто. Хореографія - чудова. Наді окремий респект за сміливість експериментувати з колабораціями + за те, що подала себе дуже відмінно від типажу, що приївся. Вона дала витриману пристрасть не доведена до банальності на відміну від багатьох кліпів "Время и Стекло" останніх років", - прокоментував один з користувачів мережі.

"Це прекрасно",

"Шикарний кліп, божественно красива Надя Дорофєєва, унікальні декорації, ніби космічний корабель приземлився на березі моря, коротше, це шедевр!",

"А ви помітили, як вони та їхні голоси класно звучать разом? Пісня шикарна! Кліп просто супер! Молодці!",

"Мені дуже зайшло",

"Кліп не зайшов, як і пісня... посередня дічь",

"Щось якась х**нь", - написали користувачі в коментарях.

Скріншоти коментарів (youtube.com/Время і Скло)

Раніше ми писали про те, що Сергій Бабкін представить свій перший повністю україномовний альбом. Реліз нової платівки "Музасфера" відбудеться вже у вересні цього року.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Бумбокс & The Gitas презентували новий кліп