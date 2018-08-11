Смерть Zombie boy: загиблого манекенника"увічнять" в Британії (фото)

STYLER Зірки 11.08.2018 - 09:32
Фото: Рік Дженнест (facebook.com/RicoTheZombie) Фото: Рік Дженнест (facebook.com/RicoTheZombie)

Подібна ідея зародилася ще в 2010 році

Трагічно загиблому манекенника в різних образах Ріку Дженесту, більш відомому як Zombie boy, встановлять спеціальний пам'ятник у Великобританії. Про це повідомив скульптор Марк Куінн, передає Dazed.

"Найбільше, що мені подобається в Ріці, так це те, що його тіло перебуває на перетині популярної вуличної культури, глибокого філософського сенсу і медицини", - сказав він.

За словами Куїнна, ідея поставити в Лондоні бронзову статую розміром в 3,5 метра зародилася ще в 2010 році. Саме тоді він представив публіці первісну версію своєї роботи.

Звернемо увагу, що сам Дженест не є громадянином Великобританії. Він був канадцем. Тепер же його статуя буде розташовуватися в новій медичній галереї музею Лондона.

Смерть Zombie boy: загиблого манекенника&quot;увічнять&quot; в Британії (фото)

Фото: скульптура Zombie Boy (facebook.com/carlos.m.burgos)

Нагадаємо, в Канаді покінчив з собою манекенник Рік Дженнест, більш відомий як Zombie Boy. Як виявилося, він залишив передсмертне послання на своїй сторінці в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Zombie Boy знайдений мертвим. 32-річний Рік Дженест покінчив з собою. Модель знайшли в його квартирі в Монреалі. Radio-Canada повідомляє, що він страждав від психічного розладу.

Раніше ми писали про те, що померла зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів".

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