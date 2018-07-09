"Смішно це уявити": Андрія Данилка порекомендували в якості головного Холостяка країни

Глядачі запропонували вибрати Данилко на роль Холостяка

Нещодавно відбулося голосування на офіційних сторінках телеканалу СТБ, в якому глядачки вибирали, кого б вони хотіли бачити в ролі героя телешоу "Холостяк" у дев'ятому сезоні. Багато хто запропонував власні кандидатури, в тому числі і відомого українського артиста Андрія Данилка.

Як зізнався знаменитість, йому складно уявити себе героєм проекту, оскільки своє особисте життя афішувати не любить.

Фото: Андрій Данилко (прес-служба СТБ)

"Мені важливо відчувати себе органічно. Якщо розцінювати участь у проекті "Холостяк" як якусь пригоду, я можу собі це уявити. Але тоді треба бути у формі, добре виглядати. Поки що я собі не подобаюся, намагаюся змінюватися. Це все витрати довгої 20-річної гонки по гастролях, відсутність сну, неправильного способу життя і харчування. Потрібно спочатку прийти у форму, і тоді можна розглянути цей варіант. Хоча зараз мені смішно це уявити", - повідомив Андрій.

Також він додав, що телепроект може реально допомогти побудувати відносини. "Бувають якісь речі, яких ти не чекаєш. Іноді в звичайному житті може не вийти закохатися, а проект може стати таким незвичайним ходом в долю", - сказав він.

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