"Зі щасливою посмішкою та під ручку": кохану Кличка "застукали" з іншим (фото)

Фото: Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі (facebook.com)

Пара йшла за руки і посміхалася папараці

Популярну голлівудську акторку Хайден Панеттьєрі, яка раніше народила Володимиру Кличку дитину, помітили з новим бойфрендом. Про це повідомляє Daily Mail.

Фото: Хайден Панеттьєрі з новим бойфрендом (instagram.com/pagesix)

"Босоніж, зі щасливою посмішкою та під ручку з таємничим високим незнайомцем – такою папараці побачили вчора Хайден Панеттьєрі на виході з голлівудського ресторану. Ім'я чоловіка і подробиці їхніх стосунків поки не розсекречені, так що залишається тільки гадати, що скажуть Хайден вдома", - йдеться в повідомленні.

Фото: Хайден Панеттьєрі з новим бойфрендом (instagram.com/pagesix)

Звернемо увагу, що актриса зустрічалася з Володимиром Кличком майже дев'ять років. За цей час вони встигли оголосити про заручини, розлучитися і знову зійтися. Більш того, в 2014-му році Хайден народила Кличко дочка, яку назвали Кайя Євдокія.

Пізніше мати акторки зізналася, що вони з Кличко розбіглися.

Фото: Хайден Панеттьєрі з новим бойфрендом (instagram.com/pagesix)

До речі, після скандалу, який стався навколо чуток про ймовірну зраду чоловіка Ані Лорак (справжнє ім'я співачки – Кароліна Куєк) Мурата Налчаджиоглу, якого помітили в компанії якоїсь Яни Бєляєвої в одному з київських клубів, артистка зникла з соцмереж.

Раніше повідомлялося, що турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу чоловіка співачки Ані Лорак, помітили в компанії "тусовщиці" Яни Бєляєвої в одному з київських клубів.

Пізніше в ЗМІ з'явилися чутки, що чоловік Ані Лорак постійно зраджує співачці.

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