"Сонечко Шкварить": Положинський презентував літню пісню

Приспів цієї пісні був написаний Олександром Положинським ще взимку

Проект Олександра Положинського "Був'є" презентував новий літній трек "Сонечко Шкварить", який увійде в майбутній альбом колективу.

Як пише "ФДР Медіа", цю пісню фронтмен колективу написав ще зимою. Положинський згадує, що був зимовий ранок і сонце за вікном так яскраво світило і навіть припікало, що він почав ходити по кімнаті і муркотіти приспів майбутньої композиції. Куплети він дописав вже пізніше.

Олександр Положинський (фото: facebook.com/boovyeah)

До речі, хоча сам Положинський підтверджує певну схожість цієї пісні з хітом гурту "Тартак" "Наше Літо", все ж радить не порівнювати обидві роботи, тому що акценти в них дуже різні.

Нова пісня проекту "Був'є" під назвою "Сонечко Шкварить" (soundcloud.com/boovyeah)

Зауважимо, що попередня робота "Був'є" - пісня "Закохані" - була створена Положинським і його командою спеціально для фільму "Жива".

Відео: YouTube/Був'Є

Раніше Олександр Положинський розповів що думає про мовні квоти в радіоефірі.