Стан здоров'я хворого Кобзона різко погіршився: усі подробиці

Фото: Йосип Кобзон (iosifkobzon.ru)

Здоров'я виконавця різко погіршилося цієї ночі

Народний артист СРСР Йосип Кобзон, який на сьогоднішній день перебуває в лікарні, впав у кому. Про це повідомляють росЗМІ.

"Народний артист СРСР і депутат Йосип Кобзон впав у кому. Його стан різко погіршився цієї ночі. Раніше повідомлялося, що естрадний співак підключений до апарату допоміжної вентиляції легень", - йдеться в повідомленні.

Слід уточнити, що Кобзон з 20 липня перебуває у відділенні нейрохірургії в одній з московських лікарень. Його стан здоров'я медики оцінюють як стабільно важкий.

Підкреслимо, що 80-річний співак, який не один раз опинявся в центрі скандалу через антиукраїнські висловлювання, бореться з раком більше 13 років.

У той же час сестра виконавця Гелена нібито спростувала цю інформацію.

"Слава Богу все добре. Він знаходиться на плановому лікуванні. Яка кома, ви що?", - сказала вона.

Нагадаємо, Кобзон перебуває в одній з московських клінік та вже не встає з ліжка. Про це розповів очевидець, який бачив артиста, передають росЗМІ. Так, за їх словами, співак "взагалі зліг".

Як повідомлялося раніше, на похороні поета Андрія Дементьєва, Кобзон сидів поруч з вдовою покійного Аллою Пугач. Він говорив їй слова підтримки, після чого вирішив сказати другові останні слова. Охоронець допоміг співакові дійти до гробу, так як Йосип Давидович вже насилу пересувається самостійно

Також нагадаємо, за словами Неллі Кобзон, чоловік дійсно перебуває в медзакладі. За її словами, це нібито "планове лікування, яке повинно було проходити раз на три місяці".

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