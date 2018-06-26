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"Зовсім інша людина": Лідія Таран вразила шанувальників ніжним образом в літній фотосесії

STYLERЗірки        26.06.2018 - 09:26
Фото: Лідія Таран (прес-служба 1+1)
Фото: Лідія Таран (прес-служба 1+1)

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на такий образ улюбленої телезірки Лідії Таран

Відома українська телеведуча Лідія Таран знялась у літній фотосесії на березі Київського моря. Фото опублікувала головний редактор видання Clutch Юлія Буговська на своїй сторінці в Facebook.

 

Фото: Лідія Таран (facebook.com/julia.bugovska)

Таран вразила ніжним та жіночним образом. Вона позувала босоніж на піску, у легкій білій сукні довжиною максі. 

 

Фото: Лідія Таран (facebook.com/julia.bugovska)

На знімках Лідія була зовсім не схожа на себе.

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на такий образ улюбленої телезірки.

"Шедеврально"; "дуже круто"; "фотки просто бомба"; "неймовірно красиво".

Скріншот коментарів (facebook.com/julia.bugovska)

Раніше Лідія Таран розповіла про своє перше кохання.

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Теги: ведущая, фотосессии
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