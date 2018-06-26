"Зовсім інша людина": Лідія Таран вразила шанувальників ніжним образом в літній фотосесії

Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на такий образ улюбленої телезірки Лідії Таран
Відома українська телеведуча Лідія Таран знялась у літній фотосесії на березі Київського моря. Фото опублікувала головний редактор видання Clutch Юлія Буговська на своїй сторінці в Facebook.
Фото: Лідія Таран (facebook.com/julia.bugovska)
Таран вразила ніжним та жіночним образом. Вона позувала босоніж на піску, у легкій білій сукні довжиною максі.
Фото: Лідія Таран (facebook.com/julia.bugovska)
На знімках Лідія була зовсім не схожа на себе.
Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на такий образ улюбленої телезірки.
"Шедеврально"; "дуже круто"; "фотки просто бомба"; "неймовірно красиво".
Скріншот коментарів (facebook.com/julia.bugovska)
Раніше Лідія Таран розповіла про своє перше кохання.
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