Рятували за допомогою драбини: відома співачка потрапила в пастку під час концерту

З Бейонсе стався конфуз прямо на сцені

Під час свого виступу у Варшаві популярна американська співачка Бейонсе потрапила в пастку в декількох метрах над землею. Відео інциденту опубліковано на YouTube-каналі Random Video Serviss.

1 липня зірка давала концерт у столиці Польщі в рамках гастрольного туру On the Run II, у якому вона знаходиться разом зі своїм чоловіком Джей Зі. Під час виступу співачка потрапила в пастку, опинившись заблокованою в конструкції, яка височіла над землею.

Відео: Бейонсе спускається по сходах під час концерту (youtube.com/RandomVideoServiss)

Підвісна конструкція не опустилася, тому Бейонсе довелося вивільняти за допомогою сходів. На відео видно, як виконавиця акуратно спускається на ботфортах з високим каблуком, боячись впасти.

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