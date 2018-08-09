"Спасибі за Крим": культова артистка-любителька Путіна потрапила в "Миротворець"

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"Чистилище" прихистило російського композитора

Відома радянська і російська композитор Олександра Пахмутова, яка є автором понад 400 пісень, попала в базу організації "Миротворець". Відповідний запис з'явилася в розділі "Чистилище".

88-річна артистка потрапила в чорний список за відкрите виправдання російської агресії проти України.

Фото: facebook com/Александра Пахмутова

На сайті додали посилання на бесіду композитора та її чоловіка – поета-пісняра Миколи Добронравова з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Я хочу сказати, що ми Ваші вболівальники. Спасибі Вам за Крим", - сказала композитор Путіну.

Відео: Пахмутова - спасибі за Крим (YouTube/борець з антисимитизмом)

Скріншот (myrotvorets.center/criminal)

Варто відзначити, що Пахмутова з 1971 року є почесним громадянином Луганська.

Композиції Пахмутової виконували ВІА "Пісняри", Йосип Кобзон ("В одному поштовому ящику", "Десь у полі біля Магадана"), Микола Басков, Людмила Гурченко ("Віра"), Надія Бабкіна ("Говорили-балакали"), Софія Ротару ("Зірки стають ближчими"), Валерій Леонтьєв ("Алий парус") та багато інших.

Раніше повідомлялося, що відома російська зірка потрапила в "Чистилище".

До речі, знаменитий діджей влучив у базу "Миротворця".

Нагадаємо, відомого французького актора-"кримнашиста" побили в Москві.

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