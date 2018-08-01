"Спеціальна вправа": Лілія Ребрик розповіла, як швидко прийти у форму після пологів

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча розкрила свій секрет

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно народила другу дитину, розповіла про те, як швидко прийти у форму після народження дитини. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Лілія Ребрик, яка захопила шанувальників пляжними фотографіями в купальнику, повідомила, що вона не відвідує зал, так як ще годує дитину грудьми, а в цей період сильні фізичні навантаження не бажані.

Скріншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)

"Доброго ранку! Найпоширеніше питання до мене: "Як швидко прийти у форму після пологів?" Розповідаю: по-перше, мені ще є над чим працювати (я дуже вимоглива до себе). По-друге, найкращий тренажер - це ваша дитина! А по-третє, в зал я ще не ходжу, так як годую, а фізичні навантаження небажані в цей період", - написала телеведуча.

Вона розповіла, що для того, щоб швидше повернутися в форму, вона використовує спеціальну вправу "планка".

"Тому вправа, яку я люблю найбільше і що можна робити скрізь - це "планочка". Почніть стояти в ній хвилину, а потім збільшуйте час. І так по декілька підходів в день. Це вправа дуже дієва! Перше фото - звичайна планка, друге - ускладнена планка, третє - як не треба робити планку. Всім доброго ранку! Знаходьте іноді час для себе, прекрасних", - порадила телеведуча.

Скріншот фото (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, Лілія Ребрик розкрила секрет ідеальної" пляжної зачіски.

Відео: РБК-Україна