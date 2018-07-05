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"Суцільний позитив": Kozak System випустили літню пісню

STYLERЗірки        05.07.2018 - 23:48
Kozak System (фото: facebook.com/kozaksystemband)
Kozak System (фото: facebook.com/kozaksystemband)

Іван Леньо і компанія представили позитивний трек "Така, Як Літо"

Популярний українська рок-гурт Kozak System презентував нову пісню. Композиція отримала назву "Така, Як Літо", а її реліз відбувся в четвер, 5 липня.

Зазначимо, що слова пісні належать перу відомого українського музиканта Віктора Винника, який є лідером львівської команди "Мері".

Продюсуванням треку займалися самі учасники Kozak System, а також Віталій Климов і клавішник групи "Океан Ельзи" Мілош Єліч.

Відео: YouTube/kozaksystem

Українські меломани позитивно оцінили цей літній трек.

"Не звична, але така, яку хочеться наспівувати знову і знову! Спасибі!" - написав один юзер.

Скріншот коментарів (facebook.com/kozaksystemband)

"Суцільний позитив", - зазначив ще один користувач мережі.

Відео: РБК-Україна

Раніше Kozak System присвятили військовослужбовцям ЗСУ - бійцям ООС відео, в якому нагадали, чим українці зобов'язані воїнам.

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Теги: украинская музыка
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