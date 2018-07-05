"Суцільний позитив": Kozak System випустили літню пісню

Іван Леньо і компанія представили позитивний трек "Така, Як Літо"
Популярний українська рок-гурт Kozak System презентував нову пісню. Композиція отримала назву "Така, Як Літо", а її реліз відбувся в четвер, 5 липня.
Зазначимо, що слова пісні належать перу відомого українського музиканта Віктора Винника, який є лідером львівської команди "Мері".
Продюсуванням треку займалися самі учасники Kozak System, а також Віталій Климов і клавішник групи "Океан Ельзи" Мілош Єліч.
Відео: YouTube/kozaksystem
Українські меломани позитивно оцінили цей літній трек.
"Не звична, але така, яку хочеться наспівувати знову і знову! Спасибі!" - написав один юзер.
Скріншот коментарів (facebook.com/kozaksystemband)
"Суцільний позитив", - зазначив ще один користувач мережі.
Відео: РБК-Україна
Раніше Kozak System присвятили військовослужбовцям ЗСУ - бійцям ООС відео, в якому нагадали, чим українці зобов'язані воїнам.