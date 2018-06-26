Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Спортивний шик: Ірина Білик здивувала зміною стилю (фото)

STYLERЗірки        26.06.2018 - 22:25
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка вирішила спробувати новий образ

Українська співачка Ірина Білик здивувала незвичайним чином. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Судячи з фото, артистка вирішила змінити стиль і спробувати щось більш вільне і спортивне.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

На запис програми "Хто зверху", яка транслюється на "Новому каналі" Ірина Білик прийшла у синій об'ємної толстовці і ботфортах до коліна на високих підборах.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

В якості яскравого акценту співачка використовувала рожеву помаду на губах.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, що Ірина Білик показала молодшого сина.

На знімку, який опублікувала Ірина Білик, на першому плані знаходиться син Тебріз, якому в грудні виповнилося два роки, а ззаду знаходяться сама співачка і її чоловік, професійний фотограф і художник азербайджанського походження Аслан Ахмадов.

Що ви не знали про спокусливою екс-солістці гурту NikitA

"Я не хочу білу сукню": Ірина Білик поділилася планами на майбутнє весілля "Трошки інші люди": Ірина Білик зробила сенсаційну заяву про чоловіків
Теги: Ірина Білик
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся