Спортивний шик: Ірина Білик здивувала зміною стилю (фото)

Співачка вирішила спробувати новий образ

Українська співачка Ірина Білик здивувала незвичайним чином. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Судячи з фото, артистка вирішила змінити стиль і спробувати щось більш вільне і спортивне.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

На запис програми "Хто зверху", яка транслюється на "Новому каналі" Ірина Білик прийшла у синій об'ємної толстовці і ботфортах до коліна на високих підборах.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

В якості яскравого акценту співачка використовувала рожеву помаду на губах.

Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, що Ірина Білик показала молодшого сина.

На знімку, який опублікувала Ірина Білик, на першому плані знаходиться син Тебріз, якому в грудні виповнилося два роки, а ззаду знаходяться сама співачка і її чоловік, професійний фотограф і художник азербайджанського походження Аслан Ахмадов.

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