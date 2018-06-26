Спортивний шик: Ірина Білик здивувала зміною стилю (фото)

Співачка вирішила спробувати новий образ
Українська співачка Ірина Білик здивувала незвичайним чином. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
Судячи з фото, артистка вирішила змінити стиль і спробувати щось більш вільне і спортивне.
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
На запис програми "Хто зверху", яка транслюється на "Новому каналі" Ірина Білик прийшла у синій об'ємної толстовці і ботфортах до коліна на високих підборах.
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
В якості яскравого акценту співачка використовувала рожеву помаду на губах.
Фото: Ірина Білик (instagram.com/bilyk_iryna)
Нагадаємо, що Ірина Білик показала молодшого сина.
На знімку, який опублікувала Ірина Білик, на першому плані знаходиться син Тебріз, якому в грудні виповнилося два роки, а ззаду знаходяться сама співачка і її чоловік, професійний фотограф і художник азербайджанського походження Аслан Ахмадов.
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