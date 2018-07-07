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"Сталевий комік розтанув": Кошовий зробив зворушливе зізнання дружині (відео)

STYLERЗірки        07.07.2018 - 22:30
Євген Кошовий (фото: facebook.com-kvartal95)
Євген Кошовий (фото: facebook.com-kvartal95)

Шанувальники приєдналися до привітань Євгена Кошового

Популярний український комік, учасник студії "95 квартал" Євген Кошовий привітав свою дружину з 11-річчям їх сім'ї. Відеозапис відповідного характеру був опублікований на сторінці Кошового Instagram.

"Хочу зізнатися в коханні. Улюблена моя Ксенія Павлівна, за 11 років спільного життя відбулося дуже багато і ще багато відбудеться, і я сподіваюся тільки хороше. Я тебе дуже сильно кохаю. Дякую тобі за двох прекрасних дочок. Я не уявляю своє життя без тебе. 11 років – це, кажуть, сталеве весілля. Я сподіваюся наш шлюб такий же міцний, як говорять про це. Я не сподіваюся, я знаю це, тому що коли в сім'ї є любов, значить сім'я не тільки хороша, але й міцна. Я тебе дуже сильно кохаю. А це тобі — китайська троянда", — зворушливо привітав дружину Кошовий.

Відео: (instagram.com/evgenii.koshevoi)

В коментарях шанувальники приєдналися до привітань.

"Вітаємо", "Найбільш сталевий комік країни розтанув", "Вітаю! Прекрасні слова. Ось це повага та любов до жінки! Це дуже важливо, Євген!!", "Ось це Мужик))))", "Любов - всьому голова!", "Невже чоловіки так вміють", — пишуть в мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/evgenii.koshevoi

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Відео: (video.rbc.ua)

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Теги: instagram, поздравление, Евгений Кошевой
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