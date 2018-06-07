Стало відомо, чому Джонні Депп сильно схуд

Фанати почали турбуватися за здоров'я актора

Голлівудський актор Джонні Депп нещодавно відвідав Росію в рамках гастролей зі своєю групою Hollywood Vampires. Шанувальники артиста не прогавили можливість сфотографуватися зі своїм кумиром, і ці знімки відразу шокували болючим виглядом актора. На фотографіях видно, що Депп сильно схуд.

Фанати пояснили вигляд артиста фінансовими проблемами і розлученням з Ембер Херд, але інсайдери стверджують, що Деппу довелося схуднути для нової ролі. Стало відомо, що актор недавно завершив зйомки в драмі "Richard Says Goodbye". Фільм розповість історію 54-річного університетського професора, який дізнається, що він смертельно хворий.

Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, що Джонні Депп зустрічався з прихильницями в Москві за гроші.