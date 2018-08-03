Стало відомо, у скільки обійшовся Віннику відпочинок в Домінікані

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Артист неабияк витратився на святкування дня народження

Популярний український співак Олег Винник відправився святкувати свій день народження на Домінікану. Журналісти ТСН з'ясували, скільки такий відпочинок міг обійтися зірці.

Фото з курорту Олег Винник опублікував в соціальній мережі. На знімках Винник купається в басейні, лазить по пальм за кокосами, п'є кокосовий сік.

Відео: Олег Винник поїхав в Домінікану (tsn.ua)

На фан-сторінці його дружини теж є фото з Домінікани. Але спільні знімки пара не виставляє.

За інформацією журналістів, відпочинок в Домінікані стартує від 260 тис. грн за тиждень.

Нагадаємо, співак Олег Винник зізнався, чому не говорить про особисте життя.

"Показувати на всю країну своє особисте життя - це банально і не потрібно. Мені здається, важливіше почути людини на сцені, зрозуміти, що він намагається донести", - зазначив Винник.

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