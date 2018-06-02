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Хто стане новим героєм шоу "Холостяк": названі претенденти

STYLERЗірки        02.06.2018 - 17:31
Фото: instagram.com/holostyakstb
Фото: instagram.com/holostyakstb

Стали відомі імена претендентів на звання головного Холостяка країни

Вперше за всю історію романтичного реаліті "Холостяк" телеканал СТБ відкрив глядачам інтригу, хто може стати наступним головним героєм проекту. Імена потенційних Холостяків ведуча Роза Аль-Намрі оголосила в ефірі фінального пост-шоу.

Ними стали:

Богдан Юсипчук, актор і найкрасивіший чоловік в світі за версією конкурсу Mister Sea World 2018;

Сергій Цибульський, бізнесмен, батько 2-річної дитини;

Артем Приходько, продюсер, віце-чемпіон шосейно-кільцевих мотогонок;

Микита Добринін, ведучий, головний редактор журналу XXL;

Безрук Владислав, адвокат, власник юридичної компанії.

Зазначимо, що протягом місяця глядачі можуть голосувати за своїх фаворитів на офіційному сайті каналу і на сторінках СТБ в соціальних мережах, а також в додатку "Телепортал".

Крім того, є можливість вказати свій варіант відповіді, кого шанувальники проекту хотіли б бачити Холостяком у дев'ятому сезоні.

Таким чином, вперше за всю історію романтичного реаліті глядачі можуть висловити свої уподобання на етапі вибору головного героя.

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Теги: Холостяк
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