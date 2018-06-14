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Станіслав Говорухін помер

STYLERЗірки        14.06.2018 - 11:16
Станіслав Говорухін (фото: duma.gov.ru)
Станіслав Говорухін (фото: duma.gov.ru)

Режисера не стало вранці 14 червня

Станіслав Говорухін помер у четвер, 14 червня.

Як повідомляють російські ЗМІ, радянський і російський актор, режисер, політичний і громадський діяч помер у санаторії "Барвиха" після важкої і тривалої хвороби.

Спікер нижньої палати парламенту РФ В'ячеслав Володін зазначив, що серце Говорухіна зупинилося в 10:37.

Російські депутати вшанували пам'ять режисера і свого колеги (Говорухин був членом "Єдиної Росії" і очолював комітет з культури - Ред.) хвилиною мовчання.

Станіслав Говорухін (фото: twitter.com/kpru)

Біографія Станіслава Говорухіна

Станіслав Говорухін народився 29 березня 1936 року в місті Березники Пермського краю. Після закінчення Всесоюзного державного інституту кінематографії почав працювати на Одеській кіностудії, пізніше – режисером у кіноконцерні "Мосфільм".

В якості актора Говорухін знявся майже в 30 картинах, в тому числі телевізійних.

Серед художніх фільмів, поставлених Говорухіним, широко відомі такі стрічки, як "Вертикаль", "Десять негренят", "Ворошиловський стрілок", "Благословіть жінку", "Місце зустрічі змінити не можна", "Артистка", "Кінець прекрасної епохи" та інші.

На президентських виборах 2012 року очолював передвиборний штаб Володимира Путіна.

Станіслав Говорухін (фото: twitter.com/oldLentach)

Раніше Styler писав про те, що російський актор і режисер Станіслав Говорухін знаходиться при смерті.

Російський актор і режисер Станіслав Говорухін знаходиться при смерті – ЗМІ "Останній шанс для Путіна": режисер Роман Балаян вимагає звільнити Сенцова
Теги: режисер
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