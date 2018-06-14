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Станіслав Говорухін помер: стало відомо, де і коли попрощаються з режисером

STYLERЗірки        14.06.2018 - 18:24
Фото: Станіслав Говорухін (facebook.comkommersant.ru)
Фото: Станіслав Говорухін (facebook.comkommersant.ru)

Режисер пішов з життя на 83-му році

Стало відомо, коли відбудеться прощання з відомим радянським і російським актором, режисером і політичним діячем Станіславом Говорухіним, який помер в четвер, 14 червня. Про це повідомляє "РИА Новости".

Прощання зі Станіславом Говорухіним відбудеться в суботу, 16 червня.

"Хто хоче попрощатися з Говорухіним, можуть це зробити в суботу з 9 години", - сказав спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

Як відзначили в Союзі кінематографістів Росії, прощання буде проходити в Будинку кіно. Місце поховання оголосять пізніше. Поки розглядається Новодівочий цвинтар і Ваганьковський.

Станіслав Говорухін народився 29 березня 1936 року в містечку Березники. Після закінчення Всесоюзного державного інституту кінематографії почав працювати на Одеській кіностудії.

Свого часу Говорухін як актор знявся в близько 30 повнометражних кіно- і телекартина. Серед художніх фільмів, зрежисованих ним, найбільш відомі такі, як: "Вертикаль", "Десять негренят", "Ворошиловський стрілок", "Благословіть жінку", "Місце зустрічі змінити не можна" і інші.

Варто відзначити, що на виборах президента Російської Федерації в 2012 році Говорухін очолював передвиборний штаб Володимира Путіна. Він активно підтримував політику Кремля щодо України.

Раніше була названа причина смерті режисера.

Коротко про головне за 14 червня

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