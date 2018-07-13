"Стильна принцеса": Алан Бадоєв зворушив шанувальників новими фото своєї доньки

Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)

Фанати відзначили, що вона дуже схожа на маму

Відомий український режисер і кліпмейкер опублікував нові фото своєї дорослої дочки Лоліти на своїй сторінці в Instagram, якими зворушив шанувальників.

На знімках дівчинка виглядає дуже схожою на свою маму – Жанну Бадоєву, як зазначили користувачі.

Фото: Лоліта Бадоєва (instagram.com/alanbadoev)

"Позитивне ставлення до життя Лоліта успадкувала від нас з Жанною, а це, я вам скажу, цілий океан позитивної сили. Нехай їй вистачить мудрості і ніжності завжди відповідати щирою посмішкою у відповідь на злість, відповідь на слабкість", - підписав одну з публікацій режисер.

Фото: Лоліта Бадоєва (instagram.com/alanbadoev)

"Хай дитинство не закінчується ніколи", - написав Алан Бадоєв в іншому пості.

Фото: Лоліта Бадоєва (instagram.com/alanbadoev)

"Так, це моя донечка", - з любов'ю відгукнувся відомий продюсер на своїй сторінці.

Варто відзначити, що Алан Бадоєв розлучився з колишньою обраницею, відомою українською телеведучою Жанною Бадоєвою в середині серпня в 2012 році. До цього вони прожили разом дев'ять років. У них також є прийомний син Борис.

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