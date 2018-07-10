Століття Королівських повітряних сил: Кейт Міддлтон і Меган Маркл з принцами вийшли в світ (фото)

Фото: GettyImages

Королівська сім'я відвідала урочисту службу

У Великобританії 10 липня відзначають 100-річчя Королівських ВВС. У Вестмінстерському абатстві в честь річниці військово-повітряних сил пройшла служба, яку відвідали королева Єлизавета II, герцог і герцогиня Кембриджські, герцог і герцогиня Сассекські, а також прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей. Фотографії з заходу були опубліковані на офіційній сторінці королівської родини у соцмережі Instagram.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон прийшли на урочистий захід у вбраннях в нейтральній колірній гамі. Герцогиня Сассекська одягла чорну сукню з туфлями-"човниками" тілесного кольору.

Герцогиня Кембриджська обрала елегантне плаття блідого бірюзового кольору. Образ Міддлтон доповнила великою брошкою і капелюхом з білими квітами.

Фото: GettyImages

Скріншот поста (instagram.com/theroyalfamily)

Королева для виходу в світ вибрала елегантне двокольорове пальто і капелюх в тон. Образ королева доповнила перловим намистом і великою брошкою.

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Скріншот поста (instagram.com/theroyalfamily)

До речі, 9 липня відбулися хрестини принца Луї - сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Хрещення молодшого сина принца Вільяма і герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон - принца Луї Артура Чарльза Кембриджського, народженого 23 квітня 2018 року, відбулося в королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу.

Обряд провів Архієпископ Кентерберійський Джастін Уеблі.

У принца Вільяма і Кейт Міддлтон народився син (відео: STYLER.rbc.ua)