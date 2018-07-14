"Стільки емоцій!" Лілія Ребрик показала милі фото донечки

Лілія Ребрик з донькою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

5-річна Діана провела тиждень з бабусею і дідусем в Чернівцях

Телеведуча, актриса і мама двох дівчаток Лілія Ребрик показала зворушливі сімейні фото. Знімки телезірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

На фото зображена старша дочка Лілії - 5-річна Діана. Дівчинка провела цілий тиждень з бабусею і дідусем в Чернівцях.

"Вона в захваті, а ми з Андрієм (Андрій Дикий - чоловік ведучої - Ред.) просто нереально за нею сумували. Тепер всі разом вирушаємо у відпустку", - зазначила Лілія.

Дочка Лілії Ребрик Діана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Такою Діану ви точно ще не бачили. Стільки емоцій... І це тільки маленька частина їх походів! Ох вже ці бабусі і дідусі... Роблять все можливе, щоб ми завжди хотіли до них повертатися", - написала Лілія.

Дочка Лілії Ребрик Діана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочка Лілії Ребрик Діана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочка Лілії Ребрик Діана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочка Лілії Ребрик Діана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочка Лілії Ребрик Діана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочка Лілії Ребрик Діана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочка Лілії Ребрик Діана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочка Лілії Ребрик Діана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочка Лілії Ребрик Діана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Зазначимо, що вже скоро популярна українська телеведуча вперше вирушить на відпочинок з молодшою дочкою Поліною.

"Ми завжди їздимо відпочивати всією сім'єю. Літньої відпустки чекаємо з особливим трепетом. Полінка, звичайно, ще маленька, тому вибирали варіант з мінімальним по часу перельотом - не більше півтори години. Болгарія підійшла ідеально: чисте море, прекрасні пляжі, комфортний клімат, і головне для нас зараз - недалеко", - розповіла ведуча.

Лілія Ребрик з сім'єю (фото: прес-служба каналу "Україна")

Раніше Ребрик похвалилася новим вбранням молодшої доньки. На спільному знімку телеведуча зображена в довгому шовковому платті з квітковим принтом. На руках вона тримає молодшу дочку Поліну в смугастому платтячку і блакитній панамці.

Нагадаємо, ведуча "Ранку з Україною" вдруге стала мамою 30 квітня. Дівчинку назвали Поліна. Ім'я для молодшої сестри придумала 5-річна дочка Лілії - Діана.

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