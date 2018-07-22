"Страшно пишатися": Ані Лорак розкрила секрети виховання доньки (фото)

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка зізналася, що дівчинка є "першим слухачем і критиком" її пісень

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка тривалий час проживала в Російській Федерації, розповіла, як виховує доньку Софію. Про це передають "Дні.ру".

"Я їй пояснюю, що гроші заробляються важко, що нічого просто так не буває, що мої заробітки – підсумок великої і важкої роботи. А донька страшно пишається, що її мама – Ані Лорак, вона завжди це підкреслює. До речі, вона часто є першим слухачем і критиком моїх пісень. Наприклад, пісня «Сумасшедшая» з'явилася в моєму репертуарі завдяки її проханню", - сказала вона.

Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)

У той же час Лорак уточнила, що в школу дівчинка йде "підготовлена".

"Дочка знає російську, українську, англійську, турецьку, якому вчить її сестра мого чоловіка, її рідна тітка", - підкреслила вона.

До речі, скандальна українська співачка Ані Лорак похвалилася перед своїми шанувальниками дуже ефектним знімком, на якому позує у відвертій сукні. Трикотажне плаття на бретельках вдало підкреслює спортивну фігуру Лорак – тонку талію і округлі стегна.

До речі, в геотегах Лорак відзначила, що зробила фото на заході в Юрмалі, Латвія. Нагадаємо, що саме тут відбулося відкриття фестивалю Лайми Вайкуле "Рандеву".

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