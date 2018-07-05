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"Суперкрасотка": відома українська гімнастка вразила мережу новими фото з відпочинку

STYLERЗірки        05.07.2018 - 07:45
Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/annarizatdinova)
Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/annarizatdinova)

Анна Різатдінова поділилася новими знімками

Відома українська гімнастка і чемпіонка світу у вправі з обручем Анна Різатдінова опублікувала нові фото з відпочинку на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/annarizatdinova)

Спортсменка вирішила відпочити в Мексиці і, звичайно, не перестає тішити шанувальників новими яскравими знімками з сонячної країни.

 

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/annarizatdinova)

Користувачі встигли оцінити нові кадри Ані.

"Ця посмішка, це тіло - чудово", "Аня, ти суперкрасотка! Матуся на вищому рівні", "Вау, ти виглядаєш чудово", "Анна, ти така красива", - прокоментували шанувальники.

Скріншоти коментарів (instagram.com/annarizatdinova)

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Теги: фото, відпочинок, Мексика, Анна Ризатдинова
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