"Суперкрасотка": відома українська гімнастка вразила мережу новими фото з відпочинку

Анна Різатдінова поділилася новими знімками

Відома українська гімнастка і чемпіонка світу у вправі з обручем Анна Різатдінова опублікувала нові фото з відпочинку на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/annarizatdinova)

Спортсменка вирішила відпочити в Мексиці і, звичайно, не перестає тішити шанувальників новими яскравими знімками з сонячної країни.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/annarizatdinova)

Користувачі встигли оцінити нові кадри Ані.

"Ця посмішка, це тіло - чудово", "Аня, ти суперкрасотка! Матуся на вищому рівні", "Вау, ти виглядаєш чудово", "Анна, ти така красива", - прокоментували шанувальники.

Скріншоти коментарів (instagram.com/annarizatdinova)

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