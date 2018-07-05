"Суперкрасотка": відома українська гімнастка вразила мережу новими фото з відпочинку

Анна Різатдінова поділилася новими знімками
Відома українська гімнастка і чемпіонка світу у вправі з обручем Анна Різатдінова опублікувала нові фото з відпочинку на своїй сторінці в Instagram.
Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/annarizatdinova)
Спортсменка вирішила відпочити в Мексиці і, звичайно, не перестає тішити шанувальників новими яскравими знімками з сонячної країни.
Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/annarizatdinova)
Користувачі встигли оцінити нові кадри Ані.
"Ця посмішка, це тіло - чудово", "Аня, ти суперкрасотка! Матуся на вищому рівні", "Вау, ти виглядаєш чудово", "Анна, ти така красива", - прокоментували шанувальники.
Скріншоти коментарів (instagram.com/annarizatdinova)
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