Світлана Лобода разом з новонародженою Тільдою з'явилися на обкладинці модного журналу

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка показала молодшу дочку

Відома співачка Світлана Лобода, яка активно будує свою кар'єру в Росії, з'явилася на обкладинці модного чоловічого журналу GQ.

Скріншот фото (super.ru)

На самій обкладинці з'явилася фотографія артистки з дитячою коляскою, в якій, імовірно, і знаходиться двомісячна Тільда.

Скріншот фото (gq.ru)

Відомо, що всередині вересневого номера російської версії журналу буде опубліковане велике інтерв'ю Світлани Лободи, де вона розповість про своє материнство і творчу кар'єру.

Скріншот фото (gq.ru)

До речі, раніше у мережі з'явилися знімки Світлани Лободи з молодшою дочкою.

Виявилося, що Тільда знаходиться зараз в Підмосков'ї. Зараз Світлана Лобода там гостює в заміському будинку своєї бабусі разом з обома дочками – двомісячної Тільдою і 7-річної Євою.

Артистка повністю присвятила себе материнству і відмовляється від десятків привабливих пропозицій про концерти та виступи на корпоративних вечірках.

А також ми писали про те, що LOBODA вразила мережу фото в сексуальному вбранні з глибоким декольте.

На знімку співачка з'явилася в короткій сукні чорного кольору від українського бренду LUVI, який працює з багатьма популярними знаменитостями, з відверто глибоким декольте і чорним поясом, які вигідно підкреслили її фігуру.

Відео: РБК-Україна