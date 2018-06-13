Світлана Тарабарова розсекретила стать майбутнього малюка

Співачка зізналася, що вона з чоловіком вже вибрала ім'я для дитини

Українська співачка Світлана Тарабарова повідомила стать майбутньої дитини. Про це вона розповіла в інтерв'ю для журналу Viva!

Співачка Світлана Тарабарова, яка готується стати мамою у вересні, повідомила, що вони з чоловіком продюсером Олексієм Бондарем очікують хлопчика. Це буде перша дитина в родині співачки.

Тарабарова зізналася, що вони давно хотіли дитину, і їй вдалося завагітніти тільки тоді, коли вона заспокоїлася і переключилася на роботу.

"Ми з Льошею півтора роки мріяли про дитину. Старалися, але не виходило. Але ми не панікували, не бігали по лікарях: "Допоможіть!". Наполегливо намагалися зачати дитину, але безрезультатно. Поки в якийсь момент не заспокоїлися і не перейшли на іншу тему. Ми поринули в роботу. Я викинула всі календарики, де вираховувала дати, і з подвоєною енергією зайнялася творчістю", - повідомила співачка.

Спочатку Світлана не зрозуміла, що сталося довгоочікуване диво і вирішила, що у неї харчове отруєння.

"Я стала пити активоване вугілля, сіла на рисову дієту. А потім дзвоню своєму лікарю, і вона цікавиться: "Светланочка, а ви тест зробили?". Я кажу: "О! Відмінна ідея! І в четвертій ранку я побачила довгоочікувані дві смужки. Розбудила Льошу в повній ейфорії. Звичайно, ми вже не поснули: сміялися, плакали, будували плани – загалом, ми були щасливі", – розповіла Світлана Тарабарова.

Співачка зізналася, що ім'я для сина вони з чоловіком вже вибрали, але поки тримають його в секреті.

"Але до народження не можна говорити. Погана прикмета. А поки ми його називаємо пацан", – розповіла артистка.

До речі, Світлана Тарабарова вперше прокоментувала свою вагітність.

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