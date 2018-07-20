"Світанок" тривалістю в 20 років: як знімали кліп на хіт Руслани (фото, відео)

Як знімали кліп "Світанок" (фото: Master Management)

Після цієї пісні та відео за Русланою закріпилася слава "співачки весни"

20 років тому відбулася велика прем'єра пісні і кліпу української співачки Руслани "Світанок".

Ця композиція і кліп на довгий час стали візитною карткою Руслани і принесли їй справжню популярність.

Кліп "Світанок"

Слова пісні написав чоловік і продюсер Руслани Олександр Ксенофонтов у співпраці з Юлією Міщенко, музику - Олександр разом з Русланою.

Тоді з'явилося ціла течія, що створила один з найбільших на той час в Україні фан-клубів. Виросло ціле покоління, яке об’єднала Руслана.

"Світанок" зробив мене, мою особистість, мій світогляд! Завдяки "Світанку" я знайшла справжніх друзів! На все життя! "- написала у соцмережі одна з прихильниць Руслани.

Як знімали кліп "Світанок" (фото: Master Management)

До речі, під час зйомок у Карпатах треба було ловити схід сонця, а воно піднімалося дуже швидко. Знімальна група провела в горах два тижні, щоб зняти кадри для кліпу.

"Світанок" став для мене однією з найголовніших пісень на концертах. Сьогодні "Світанок" – це вже більше, ніж просто пісня. Це наш гімн оптимізму, віри, що колись прийде, настане Український Світанок – світанок наших надій, мрій, сподівань, які оживуть у реальному житті. Я дякую всім, хто всі ці 20 років співав зі мною пісню, що насправді веде за Сонцем: "... а хтось, я так хочу, згадає про Сонце, і Сонцю назустріч прийде". Цим все сказано", - ділиться Руслана.

Як знімали кліп "Світанок" (фото: Master Management)

Над кліпом, до якого увійшли кадри старовинних нічних вулиць Львова та складні режимні зйомки в Карпатах, працювали півтора місяці. Кожен день зйомок був переповневий історіями. Наприклад, у перший знімальний день лив неймовірний дощ. Ніхто не мав сумніву, що Руслана з її рішучим характером вийде на знімальний майданчик в будь-яку погоду, але от чи не відмовить техніка, були сумніви…

Як знімали кліп "Світанок" (фото: Master Management)

Герой епізоду - півень був замінений на іншого півня, бо перший виявився неслухняним у кадрі.

По всій Україні шукали дівчинку, яка б зіграла роль маленької Руслани, і тепер через 20 років, вже кілька дорослих дівчат, яких пробували на цю роль, написали Руслані свої дитячі спогади, як цікаво було проходити кастинги.

У кліпі використали найсучасніші на той час технології монтажу. І дивлячись зараз, на цю роботу, вся команда пишається результатом.

Як знімали кліп "Світанок"

Над продакшеном працювала команда з Донецьку. Більше того, перші кадри біля фонтану, яким починається відео, були зняті на центральній площі українського Донецьку.

"Коли ми приїхали зі зйомками у Львів, Карпати, то почули: "Руслана, чому кіногрупа і режисер з Донецька, невже у Львові не можна було знайти?". А коли приїхали в Донецьк, там почали дорікати: "Чому Руслана?" Спочатку це було досить великим нерозумінням для оточуючих з двох сторін. Але в процесі роботу все змінилося. "Світанок" об'єднав від сходу до заходу. І Україна у нас одна, була і буде!" - зазначила Руслана.

Нагадаємо, що не так давно Руслана "запалила" на фестивалі на підтримку сонячної енергії.