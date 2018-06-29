Світоліна прийшла на вечірку перед Вімблдоном в елегантній сукні (фото)

Знаменита тенісистка відвідала урочистий захід

Відома тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна прийшла на вечірку гравців перед початком знаменитого тенісного турніру серії Grand Slam - Wimbledon.

Фото: Еліна Світоліна (j48tennis.net)

Для заходу спортсменка вибрала елегантне плаття з мереживом і асиметричним подолом спідниці. Як і інші зірки WTA Еліна Світоліна позувала для фотографів на червоній доріжці.

Фото: Еліна Світоліна (j48tennis.net)

Українська тенісистка стартує відразу в основній сітці змагань під п'ятим номером посіву. Турнір серії Grand Slam - Wimbledon пройде з 2-го по 15 липня в передмісті Лондона.

Фото: Еліна Світоліна і інші спортменки (j48tennis.net)

"Цього літа я вперше зіграю на Вімблдоні з тих пір, як переїхала в Лондон, і думаю, мені це допоможе. Мені подобається Вімблдонського атмосфера, його традиції. Грати в Лондоні - це окрема історія", - сказала Світоліна.

До речі, Світоліна розповіла, за кого хоче вийти заміж.

"Ну, напевно, хотілося б. Не думаю, що є такі дівчата, які не хотіли стати принцесами. Але при цьому підозрюю, що в тенісі я навряд чи змогла б так побудувати свою кар'єру", - зазначила вона.

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