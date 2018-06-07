Святослав Вакарчук розповів, чим займався в Америці

Знаменитий музикант поділився думками про поїздку в Стенфорд

Відомий український музикант, лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів про період його перебування в США та навчанні у Стенфодському університеті. В інтерв'ю ELLE артист зізнався, що в Америці займався пошуком себе.

"Мене засмучує, що багато хто так вузько мислять. Більшість людей, з якими я говорив про Америку, навіть не допускають думки, що можна поїхати вчитися в Стенфорд просто тому, що це краще для тебе проведення часу, краще перезавантаження, тому що дізнаватися щось нове — це важливо. Так, в Америці я займався пошуком себе і вчився, дізнавався нове", - підкреслив Вакарчук.

Фото: Святослав Вакарчук для ELLE

Також в рамках інтерв'ю для журналу Вакарчук взяв участь в атмосферній чорно-білій фотосесії. Автором фото виступив Дмитро Гончаров.

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Фото: Святослав Вакарчук для ELLE

Вакарчук не тільки вчився в Стенфорді, але і сам читав лекції студентам. Що він розповідав їм?

"Якщо зовсім коротко, то я розбирав особливості сьогоднішньої ситуації в Україні, чому ситуація така складна і чому не може бути якогось конкретного готового шляху, іноземного досвіду, який ми могли б взяти і перенести на себе. У нас багато особливостей, багато деталей, які обов'язково потрібно враховувати", - поділився артист.

Фото: Святослав Вакарчук для ELLE

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Нагадаємо, колега Святослава Вакарчука висловився про його президентські амбіції. Відомий український музикант, лідер гуртів "Тартак" і "Був'є" Олександр Положинський вважає, що діячів культури, які перейшли в політику, не варто виділяти серед інших, адже головне – це особисті якості, а не професія.

Він прокоментував можливу участь лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука в президентських виборах. Положинський зазначив, що його завжди дивувало виділення культурних діячів серед усіх інших можливих кандидатів у політики. "А ось діячі культури у нас нібито ні на що не здатні, здатні лише на якісь культурні прояви? Я вважаю, що абсолютно не має значення, чим людина займається, яка у неї спеціальність", - підкреслив він.