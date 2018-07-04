Син легендарної співачки покінчив з собою

Чоловік вчинив самогубство у власному будинку

Старший син знаменитої американської співачки Тіни Тернер покінчив з собою. Про це повідомляє TMZ з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Тіло 59-річного Крейга Раймонда Тернера було знайдено у вівторок, 3 липня, в його власному будинку в Студіо-Сіті у Каліфорнії. За повідомленням правоохоронних органів, чоловік застрелився.

Фото: Тіна Тернер і Крейг Реймонд Тернер (facebook.comTinaTurner)

Крейг Реймонд Тернер був старшим сином Тіни Тернер. Його батько – музикант Реймонд Хілл. Тіна Тернер народила Крейга, коли їй було 18 років. Другий чоловік співачки Айк Тернер усиновив сина зірки. У шлюбі з Айком Тіна народила другого сина – Рональда Тернера.

До своєї загибелі Крейг Реймонд Тернер працював у сфері нерухомості в долині Сан-Фернандо. Він складався в національній асоціації ріелторів і каліфорнійської асоціації ріелторів.

У момент самогубства сина тіна Тернер перебувала в Парижі на Тижні високої моди.

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