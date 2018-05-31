Син з ножем: Тіна Кароль влаштувала бургерну вечірку (відео)

Синові зірки довірили приготування страв

Відома українська співачка Тіна Кароль влаштувала в будинку під Києвом бургерну вечірку. У мережі з'явилося відео з дев'ятирічним сином співачки Веніаміном, який робить собі сендвіч. Відповідний ролик опублікований в Instagram.

"Бургерна вечірка в будинку Тіни Кароль. На відео - син співачки Веніамін", - розповіли в мережі.

Судячи з геомітки, вечірка проходить в селі Зазим'я Київської області.

Син співачки, якому 18 листопада виповниться десять років, вміло користується ножем і самостійно готує бургер.

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 30 Май 2018 в 7:55 PDT

Відео: Вечірка в будинку Тіни Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Скріншот поста (instagram.com/tinakarol_fantina)

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 30 Май 2018 в 7:50 PDT

Відео: Бургери в будинку Тіни Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

До речі, нещодавно Тіна Кароль блиснула ефектним чином.

Українська співачка Тіна Кароль, яка представила новий кліп, вразила шанувальників спокусливим образом в червоно-чорних тонах. Так, в об'єктив стріт-стайл фотографа Євгенії Коваленко виконавиця потрапила в яскравому кроп-топі від ультрамодного бренду OFF-WHITE і спідниці з вирізом від Esteban Cortaza. Образ співачка доповнила сумочкою від французького бренду Givenchy.

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