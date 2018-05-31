Син з ножем: Тіна Кароль влаштувала бургерну вечірку (відео)

Синові зірки довірили приготування страв
Відома українська співачка Тіна Кароль влаштувала в будинку під Києвом бургерну вечірку. У мережі з'явилося відео з дев'ятирічним сином співачки Веніаміном, який робить собі сендвіч. Відповідний ролик опублікований в Instagram.
"Бургерна вечірка в будинку Тіни Кароль. На відео - син співачки Веніамін", - розповіли в мережі.
Судячи з геомітки, вечірка проходить в селі Зазим'я Київської області.
Син співачки, якому 18 листопада виповниться десять років, вміло користується ножем і самостійно готує бургер.
Відео: Вечірка в будинку Тіни Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)
Скріншот поста (instagram.com/tinakarol_fantina)
Відео: Бургери в будинку Тіни Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)
До речі, нещодавно Тіна Кароль блиснула ефектним чином.
Українська співачка Тіна Кароль, яка представила новий кліп, вразила шанувальників спокусливим образом в червоно-чорних тонах. Так, в об'єктив стріт-стайл фотографа Євгенії Коваленко виконавиця потрапила в яскравому кроп-топі від ультрамодного бренду OFF-WHITE і спідниці з вирізом від Esteban Cortaza. Образ співачка доповнила сумочкою від французького бренду Givenchy.
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