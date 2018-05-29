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Синові два місяці: Джамала поділилася ніжним сімейним фото

STYLERЗірки        29.05.2018 - 09:01
Фото: Джамала (РБК-Україна)
Фото: Джамала (РБК-Україна)

Зірка показала знімок з чоловіком і сином

Відома українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення 2016 Джамала поділилася з шанувальниками спільним сімейним фото зі своїм чоловіком і сином. Відповідний знімок зірка опублікувала Instagram Stories.

На знімку співачка стоїть поруч з чоловіком Бекіром Сулеймановим, і тримає на руках маленького сина Еміра-Рахмана.

"Два місяці", - зазначила 34-річна виконавиця.

Скріншот (ivona.bigmir.net)

Фото: Джамала і Бекир Сулейманов (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, свого первістка Сусана Джамаладінова (справжнє ім'я співачки) народила 27 березня 2018 року. Дитина отримала ім'я Емір-Рахман Сеїт-Бекір Огъли Сулейманов. Вага хлопчика при народженні була 3 260 грам, зріст - 53 см.

До речі, шанувальники порівняли Джамалу з Надією Матвєєвою і Кудряшкою Сью.

Дізнайся більше про Джамалу (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Джамала
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