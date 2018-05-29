Синові два місяці: Джамала поділилася ніжним сімейним фото

Зірка показала знімок з чоловіком і сином
Відома українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення 2016 Джамала поділилася з шанувальниками спільним сімейним фото зі своїм чоловіком і сином. Відповідний знімок зірка опублікувала Instagram Stories.
На знімку співачка стоїть поруч з чоловіком Бекіром Сулеймановим, і тримає на руках маленького сина Еміра-Рахмана.
"Два місяці", - зазначила 34-річна виконавиця.
Скріншот (ivona.bigmir.net)
Фото: Джамала і Бекир Сулейманов (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, свого первістка Сусана Джамаладінова (справжнє ім'я співачки) народила 27 березня 2018 року. Дитина отримала ім'я Емір-Рахман Сеїт-Бекір Огъли Сулейманов. Вага хлопчика при народженні була 3 260 грам, зріст - 53 см.
До речі, шанувальники порівняли Джамалу з Надією Матвєєвою і Кудряшкою Сью.
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