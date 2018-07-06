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"Так схожі": Ані Лорак поділилася зворушливим знімком з дочкою

STYLERЗірки        06.07.2018 - 17:46
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка опублікувала нове фото

Відома українська співачка Ані Лорак опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий знімок з донькою, яким зворушила своїх шанувальників.

"Діти - наші маленькі янголи, які прийшли на Землю, щоб ми стали кращими людьми", - підписала публікацію зірка.

Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)

Шанувальники співачки в захваті від знімка. "Так схожі", "Дуже гарні", "Дві красуні", "Копія мами", - прокоментували фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/anilorak)

На фото Ані Лорак та її 7-річна донька Софія.

Варто відзначити, що дитина у співачки з'явивлася у червні 2011 року. Двома роками раніше Ані Лорак вийшла заміж за батька дочки Мурата Налчаджиоглу, з яким вона познайомилася в 2005 році в Анталії на відпочинку. 7 квітня 2012 року у Києві відбулося хрещення Софії, хрещеним батьком став Філіп Кіркоров, хрещеною матір'ю — депутат Верховної Ради Ірина Бережна.

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