"Так і проситься на гріх": 39-річна Ані Лорак засвітила струнку фігуру в міні-шортах

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Новий образ Лорак сколихнув мережу

Скандальна Ані Лорак стала однією із зірок міжнародного музичного фестивалю "Жара", який проходив з 26 по 29 липня в Баку, Азербайджан.

Буквально щодня співачка ділилася на своїй instagram-сторінці різними модними образами з фестивалю. Один з них особливо "запав у душу" її шанувальників. Так, на одному з фото Лорак позує в досить повсякденному стилі: футболці кольору хакі, коротких джинсових шортах. Довершують образ чорні босоніжки на високій платформі і каблуці.

Проте це поєднання вийшло досить відвертим і дуже вигідно підкреслює спортивну фігуру Ані Лорак, якій, до речі, в цьому році виповниться 40 років!

Ані Лорак в міні-шортах (фото: instagram.com/anilorak)

До речі, на відкритті фестивалю "Жара" Лорак з'явилася у вечірній сукні насиченого синього кольору.

Підписники співачки зазначили, що їх улюблениця виглядає шикарно. До речі, багато підкреслили, що така витончена фігура – результат наполегливої праці і сили волі.

"У вас найкраща фігура з усіх поп-зірок, яких я знаю. Це така сила волі!" – захоплюється yuliya_borisnewa.

"Красуня, ідеальна фігура", - пише elminyo62.

"У вас такі ніжки гарні", - підкреслює бюст.xit91.

"Багато роботи і багато позитиву", - пише anna_solovei21.

Скріншот коментарів instagram.com/anilorak

Зазначимо, що пізніше Лорак опублікувала фото в цьому ж образі, в компанії російського співака Валерія Меладзе.

"Творчий вечір мого друга Валерія Меладзе. Душевного, чудового Артиста!" – підписала знімок Лорак.

Валерій Меладзе та Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

До речі, на фестивалі "Жара" Лорак встигла зробити чимало спільних фото зі своїми друзями та знайомими. Однак найбільше мережу порадоволо фото Лорак з колишньою фігуристкою, дружиною прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова – Тетяною Навкою. Деякі шанувальники Лорак не змогли втриматися, щоб не провести аналогії з популярним мемом – "вуса Пєскова".

Також зазначимо, нещодавно у російських ЗМІ з'явилася інформація про зраду чоловіка Ані Лорак – Мурата Налчаджіоглу. Так, Мурата застали в клубі в компанії Яни Бєляєвої - київської тусовщиці. У мережі навіть з'явилося відео їхньої зустрічі.

Ані Лорак: цікаві факти