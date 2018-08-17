"Така фігура, це взагалі законно?" Даша Астаф'єва захопила відвертим танцем шанувальників (відео)

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники Астаф'євої підкреслили: їх улюблениця зараз виглядає ідеально

Витончена Даша Астаф'єва дала своїм шанувальникам ще один привід похвалити її фігуру. Так, на своїй instagram-сторінці українська виконавиця, екс-солістка групи NikitA опублікувала відео, на якому танцює під нову пісню співачки TAYANNA "Фантастична жінка".

Слід зазначити, що дії відбуваються під час урочистої церемонії вибору представниці від України для міжнародного конкурсу Міс Всесвіт 2018. Раніше STYLER писав, як у Києві обирали першу красуню країни.

Даша Астаф'єва була серед запрошених зіркових гостей. І також виконала на сцені конкурсу свою композицію.

Публікація від Дарія Астаф'єва (@da_astafieva) 15 Серп 2018 в 11:26 PDT

Приваблива Даша Астаф'єва (відео: instagram.com/da_astafieva)

Після побаченого шанувальники Астаф'євої прийшли в захват. Багато підкреслили, що дівчина чудово виглядає.

"Така "жива" і справжня! Прекрасна" — захоплюється twoya_sowa.

"Точена фігурка", — пише maxpash.

"Ну і фігурка, я захоплююся", — зазначає maryana_bondar.

"Просто ідеальна Жінка", — пише iuliia_emelyanenko.

"Я не можу на це дивитися. Така фігура, це взагалі законно? Все ідеально", — посміхається anyshaya.

"Як завжди, класно виглядаєте", — підкреслює nina_pogrebnyk.

До речі, останнім часом Астаф'єва просто балує своїх фанів "гарячими" постами. Чого тільки варта серія фотографій, на яких Астаф'єва позує в образі жінки-вамп з розкішним бюстом.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, 4 серпня Даша Астаф'єва відзначила свій день народження. Співачці виповнилося 33 роки.

Даша Астаф'єва: цікаві факти, біографія