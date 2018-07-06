"Таке зворушливе фото": Джамала умилила шанувальників сімейним знімком

Співачка привітала батька зі святом
Відома українська співачка Сусанна Джамаладінова, більш відома як Джамала, привітала свого батька з його днем народження, опублікувавши зворушливий кадр з ним на сторінці в Instagram.
Сьогодні, 6 липня, у батька знаменитості Аліма Джамаладінова 65-й день народження "Папа! Я тебе дуже люблю!" – підписала публікацію зірка.
На фото артистка відображена разом з її батьком у танці на весіллі.
Фото: Джамала з батьком (instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники в захваті від фото. Вони також привітали співачку з днем народження її батька. "Таке зворушливе фото! Довгі літа!", "Милі", "З днем народження! Як добре мати таку доньку!" - написали фанати.
Скріншоти коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Варто відзначити, що в квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за свого давнього коханого Бекіра Сулейманова, з яким вона познайомилася чотири роки тому на вечірці у друзів. У пари восьмирічна різниця у віці.
Фоп: Джамала і Бекір (instagram.com/jamalajaaa)
Також відомо, що батьки зірки – музиканти. Батько Алім закінчив диригентське училище, а мама Галина Тумасова чудово співала і викладала в музичній школі. Саме вона помітила, що голос трирічної дочки якось по-особливому інтонує – коли Сусанна співала дитячі пісеньки, всі в подиві завмирали.
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