Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Таке зворушливе фото": Джамала умилила шанувальників сімейним знімком

STYLERЗірки        06.07.2018 - 16:39
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка привітала батька зі святом

Відома українська співачка Сусанна Джамаладінова, більш відома як Джамала, привітала свого батька з його днем народження, опублікувавши зворушливий кадр з ним на сторінці в Instagram.

Сьогодні, 6 липня, у батька знаменитості Аліма Джамаладінова 65-й день народження "Папа! Я тебе дуже люблю!" – підписала публікацію зірка.

На фото артистка відображена разом з її батьком у танці на весіллі.

Фото: Джамала з батьком (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники в захваті від фото. Вони також привітали співачку з днем народження її батька. "Таке зворушливе фото! Довгі літа!", "Милі", "З днем народження! Як добре мати таку доньку!" - написали фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Варто відзначити, що в квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за свого давнього коханого Бекіра Сулейманова, з яким вона познайомилася чотири роки тому на вечірці у друзів. У пари восьмирічна різниця у віці.

Фоп: Джамала і Бекір (instagram.com/jamalajaaa)

Також відомо, що батьки зірки – музиканти. Батько Алім закінчив диригентське училище, а мама Галина Тумасова чудово співала і викладала в музичній школі. Саме вона помітила, що голос трирічної дочки якось по-особливому інтонує – коли Сусанна співала дитячі пісеньки, всі в подиві завмирали.

Нагадаємо, продюсер LOBODA Нателла Крапівіна пояснила концерти в Росії.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про найкращу тенісистку України?

"Розлучився з дівчиною": український актор Богдан Юсипчук розповів, чого домігся за рік "Щастя тут": Джамала поділилася зворушливим фото разом з сином
Теги: Джамала, отец, День народження
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся