"Таке зворушливе фото": Джамала умилила шанувальників сімейним знімком

Співачка привітала батька зі святом

Відома українська співачка Сусанна Джамаладінова, більш відома як Джамала, привітала свого батька з його днем народження, опублікувавши зворушливий кадр з ним на сторінці в Instagram.

Сьогодні, 6 липня, у батька знаменитості Аліма Джамаладінова 65-й день народження "Папа! Я тебе дуже люблю!" – підписала публікацію зірка.

На фото артистка відображена разом з її батьком у танці на весіллі.

Фото: Джамала з батьком (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники в захваті від фото. Вони також привітали співачку з днем народження її батька. "Таке зворушливе фото! Довгі літа!", "Милі", "З днем народження! Як добре мати таку доньку!" - написали фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Варто відзначити, що в квітні 2017 року Джамала вийшла заміж за свого давнього коханого Бекіра Сулейманова, з яким вона познайомилася чотири роки тому на вечірці у друзів. У пари восьмирічна різниця у віці.

Фоп: Джамала і Бекір (instagram.com/jamalajaaa)

Також відомо, що батьки зірки – музиканти. Батько Алім закінчив диригентське училище, а мама Галина Тумасова чудово співала і викладала в музичній школі. Саме вона помітила, що голос трирічної дочки якось по-особливому інтонує – коли Сусанна співала дитячі пісеньки, всі в подиві завмирали.

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