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"Такий кайф": Тіна Кароль поділилася подробицями домашніх репетицій (відео)

STYLERЗірки        04.07.2018 - 07:21
Фото: Тіна Кароль (tinakarol.com)
Фото: Тіна Кароль (tinakarol.com)

Співачка поділилася атмосферним відео

Популярна українська співачка Тіна Кароль опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, в якому поділилася деталями своєї домашньої репетиції.

Зірка ніяк не підписала публікацію, але тут цього і не вимагалося. Фанати все одно встигли оцінити атмосферний відеозапис.

На кадрах видно, як співачка разом з її командою: музикантами Антоном Поповим, Іваном Лохманюком і Павлом Дремлюженком проводять репетицію пісні Тіни в затишній домашній обстановці.

Відео: репетиція Тіни Кароль та її команди (instagram.com/tina_karol)

Користувачі мережі захоплюються артисткою, а деякі навіть помітили, що в своєму будинку Тіна зберігає подарунки, які вона отримує від Instagram-каналу фанатів.

"Тіна, дуже крутий кліп і чарівний голос, до мурашок", "Так цікаво дивитися на процес підготовки, та ще в такій домашній атмосфері", "Класне відео, цікаво спостерігати за репетиціями", "Блін, ця творча атмосфера - такий кайф. Так створюється найкраще", "Трудяга наша! А ще радує те, що в твоїй лаундж-кімнаті стоять подарунки від Фантіни", - прокоментували шанувальники співачки.

Скріншоти коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, MONATIK і Надя Дорофєєва заявили про спільну роботу.

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Теги: відео, Тіна Кароль, репетиция
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