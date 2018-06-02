Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Такий молодий": помер відомий український хореограф

STYLERЗірки        02.06.2018 - 16:17
Фото: (flickr.com/moscow-live)
Фото: (flickr.com/moscow-live)

Друзі і родичі повідомили про смерть артиста в соціальних мережах

Стало відомо, що 1 червня 2018 року загинув український хореограф і режисер Микола Бойченко. У соціальній мережі Facebook про це повідомила балерина і колега хореографа Даша Малікова.

У публікації повідомляється, що прощатися з режисером будуть у вівторок, 5 червня.

Фото: (dance.stb.ua)

"Високий політ Бойченко Миколи - талановитого Режисера, неповторного хореографа, Артиста і красивої Людини був перерваний вчора, 1 червня 2018 року. Кожного, хто вважає за честь супроводжувати оплесками його фінальну ходу, просимо вівторок залишити вільним від інших планів. Сім'я і Друзі Миколая".

Скріншот поста облікового запису facebook.com/dasha.malikova.5

Нагадаємо, що недавно помер відомий російський режисер документальних фільмів Олександр Иванкин. Йому було 65 років. В останні роки Иванкин жив в Канаді, у нього була дружина і четверо дітей. Причина смерті поки не повідомляється.

Відео:video.rbc.ua

Микита Михалков розповів, як заробив свої статки У госпіталі Дніпра помер поранений боєць зі Львова
Теги: режисер, умер
Український журналіст на росТБ розлютив пропагандистів Кремля, нагадавши про брехню Путіна (відео)
На очах поліції: мати загиблої Ірини Бережної облили зеленкою (відео)
У Києві діти встановили новий танцювальний рекорд: яскраві фото
Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дітям
On Top