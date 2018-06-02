"Такий молодий": помер відомий український хореограф

Друзі і родичі повідомили про смерть артиста в соціальних мережах

Стало відомо, що 1 червня 2018 року загинув український хореограф і режисер Микола Бойченко. У соціальній мережі Facebook про це повідомила балерина і колега хореографа Даша Малікова.

У публікації повідомляється, що прощатися з режисером будуть у вівторок, 5 червня.

Фото: (dance.stb.ua)

"Високий політ Бойченко Миколи - талановитого Режисера, неповторного хореографа, Артиста і красивої Людини був перерваний вчора, 1 червня 2018 року. Кожного, хто вважає за честь супроводжувати оплесками його фінальну ходу, просимо вівторок залишити вільним від інших планів. Сім'я і Друзі Миколая".

Скріншот поста облікового запису facebook.com/dasha.malikova.5

Нагадаємо, що недавно помер відомий російський режисер документальних фільмів Олександр Иванкин. Йому було 65 років. В останні роки Иванкин жив в Канаді, у нього була дружина і четверо дітей. Причина смерті поки не повідомляється.

Відео:video.rbc.ua