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"Танцювати з коханою - це і є щастя": Алан Бадоєв поділився в мережі зворушливим відео

STYLERЗірки        12.06.2018 - 17:37
Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)
Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)

Режисер показав, як проводить час у відпустці

Відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв вирушив у відпустку до Італії, щоб відвідати свою дочку Лоліту та екс-дружину Жанну Бадоєву. З Тоскани Алан поділився зворушливими фото і відео.

Режисер опублікував кумедні кадри танцю з улюбленою дочкою.

"Танці! Крок перший - стрункість насамперед", - підписав ролик Алан Бадоєв.

"Танцювати з коханою донечкою, в такій теплій Тоскані, - це і є щастя!
Пам'ятаю, як хотів хлопчика, якого мріяв назвати Рустамом, але зараз розумію, що Лоліта - це неймовірний подарунок планети: така сильна, природно намагається задавати темп і вести танець, справжня БАДОЄВА, така ніжна - мої крила. Наші діти - продовження кохання і мрій", - поділився емоціями режисер.

"У танці, як і в житті - головне довіра", - прокоментував Бадоєв.

Підписники режисера залишили під відео масу захоплених коментарів.

"Як чудово!", "Дивитися на вас можна нескінченно", "Сміх Жанни за кадром - незрівнянний", "Як-таки схожі!", "Маляткові дуже пощастило з татом. А татові - з малятком", - написали користувачі мережі.

Скріншот коментарів

Додамо, що після розлучення з Аланом Бадоєвим Жанна вийшла заміж за італійця українського походження Василя Мельнічина і разом з дітьми – Борисом і Лолітою – переїхала жити в сонячну Італію.

Фото: Лоліта з татом (instagram.com/alanbadoev)

Алан по можливості приїжджає до Лоліти в Італію, або ж вона до нього в Україну.

Фото: Лоліта Бадоєва (instagram.com/alanbadoev)

Нагадаємо, роздягнену російську співачку застукали в ліжку з українським режисером.

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Відео: video.rbc.ua

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Теги: дочь, Алан Бадоєв
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