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TAYANNA похвалилася стрункою фігурою у відвертій фотосесії для модного глянцю

STYLERЗірки        04.07.2018 - 20:54
Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Також TAYANNA дала інтерв'ю журналу

Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, знялася у фотосесії модного журналу Pink.

Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

Співачка похвалилася стрункою фігурою. На обкладинці глянцю зірка з'явилася в червоному топі з відвертою зоною декольте і без бюстгальтера. Образ вийшов дуже спокусливим.

Фото: ТСН

Вона дала інтерв'ю, в якому розповіла про своє дитинство, молодших братів, комплексах, про творчому тандемі з Аланом Бадоєвим, а також зізналася, що в юності хотіла стати худіший і сиділа на дієтах.

Фото: ТСН

"Для мене важливий щоденний раціон правильного і здорового харчування: не їм солодке і давно перестала вживати м'ясо. Мені хочеться мотивувати жінок займатися своїм тілом, стежити за харчуванням, вести активний спосіб життя і нарешті полюбити спорт", – цитує співачку ТСН.

Раніше TAYANNA розповіла про відносини з батьком своєї дитини.

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