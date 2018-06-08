Телеведучий CNN покінчив з собою

Його знайшли в готельному номері

Відомий телеведучий CNN, кухар і письменник Ентоні Бурден вчинив самогубство. Про це повідомляє CNN.

Тіло ведучого було знайдено в п'ятницю, 8 червня, в номері готелю в Страсбурзі. Його виявив один Бурда Ерік Риперт. Французька поліція заявила, що це було самогубство. Деталі інциденту не повідомляються. Відомо, що у Франції телеведучий перебуває з робочим візитом – він готував черговий телевізійний випуск.

Фото: Ентоні Бурден (facebook.com AnthonyBourdain)

"З надзвичайною сумом ми можемо підтвердити смерть нашого друга і колеги Ентоні Бурда... Його таланти не перестають нас дивувати, і нам буде його дуже не вистачати. Наші думки і молитви з його дочкою і сім'єю в цей неймовірно важкий час", - сказано в повідомленні телевізійної мережі.

Ентоні Бурден народився 25 червня 1956 року в Нью-Йорку. Він закінчив Кулінарний інститут Америки в 1978 році. Протягом багатьох років Бурден був шеф-кухарем різних відомих ресторанів, у тому числі Brasserie Les Halles.

Фото: Ентоні Бурден (facebook.com AnthonyBourdain)

Бурден відомий своєю книгою "Про їжу: строго конфіденційно". Ентоні був експертом по французькій кухні. Він також вів такі телепрограми як "Anthony Bourdain: No Reservations" і "The Layover" на каналі Travel Channel. У 2013 році він почав співпрацювати з CNN.

Ентоні Бурден захоплювався бразильське джиу-джитсу. У телеведучого був синій пояс, а в 2016 році він завоював першість у середній вазі на Відкритому чемпіонаті Нью-Йорка.

Нагадаємо, що укрианский режисер записав самогубство на відео.

Розслідування веде Бахмацький відділ ГУНП в Чернігівській області. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".

Термінова новина за 7 червня