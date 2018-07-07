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Тепер лісова мавка: Маша Єфросиніна знялася в чуттєвій фотосесії

STYLERЗірки        07.07.2018 - 19:54
Фото: Маша Єфросиніна (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: Маша Єфросиніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

Маша Єфросиніна постала в новому образі

Українська ведуча Маша Єфросиніна часто радує своїх підписників незвичайними фотосесіями. На цей раз вона з'явилася в образі лісової мавки і негайно опублікувала знімки у своєму Instagram.

Фото з нової фотосесії (instagram.com/mashaefrosinina)

На чуттєвих знімках Маша позує в білосніжній сукні, оточена безліччю квітів. Передплатники Марії красномовно зазначили, що цей ніжний і незвичайний образ їй дуже йде: "Машенька, ви прекрасні і чудові! Втім, як завжди!", "Дуже красиве і оригінальне фото", "Можна писати картину".

Фото з нової фотосесії (instagram.com/mashaefrosinina)

Одна з користувачок соцмережі поцікавилася, чи не має Маша ві дношення до нового мультика "Мавка", який має скоро вийти у світ, оскільки помітила схожість малюнків на руках і ногах Єфросиніної з малюнками у персонажа з мультика. Інший користувач провів аналогію з фільмом "Вій", мабуть тому, що образ, підібраний для фотосесії, зробив Машу схожою на відьму. Ще один підписник запитав про косметичні засоби, якими користується ведуча. Схоже, що природна краса Маші на знімках перетворилася на казкову.

Скрін коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, нещодавно Маша Єфросиніна продемонструвала стильні образи на джазовому фестивалі у Львові.

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Теги: Маша Єфросиніна
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