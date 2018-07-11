"Тепер спати": Ані Лорак в відвертій сукні поскаржилася на втому

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Підписники Лорак побажали їй якнайшвидшого відпочинку

Опальна поп-виконавиця Ані Лорак поділилася зі своїми instagram-підписниками "вечірнім" фото. Співачка позує у відвертій сукні, рясно обшитому золотими паєтками, на плечі Лорак накинула халат, декорований пір'ям.

При цьому Лорак зізналася, що після трудового дня дуже втомилася.

"Втома.. Все, тепер спати", - підписала знімок співачка.

При цьому на фото видно, що Лорак дійсно виглядає дуже втомленою.

Втомлена Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Судячи з гео-позначки публікації, фото було зроблено на одному з курортів Туреччини. Підписники співачки припустили, що один з готелів міг запросити Лорак на виступ перед туристами.

У одного з користувачів соцмережі instagram дійсно знайшлося фото з Ані Лорак. По тегам до фото зрозуміло, що Ані відвідала Туреччину з невеликим виступом.

#студиякавказскихтанцевнарт #виступ #концерт (фото: instagram.com/sultan_tutarishev_nart)

Підписники співачки побажали їй більше відпочивати. А також зазначили, що вона виглядає розкішно. Однак не всі оцінили її образ – плаття в поєднанні зі строкатим халатом.

"Красива дівчина, красиві пісні. Але стиль одягу..." – пише zpristupa.

"Прекрасні форми! Чудово виглядаєте!" – захоплюється nataliakhan9487.

"Відпочивати і відновлюватися", - наполягає lili.cyprus.

"Навіть втомлена ти прекрасна", - пише mira_mayamirova.

"Ви справді втомилися, потрібно берегти себе", - коментує sitko_sergei.

Нагадаємо, раніше STYLER писав, як Ані Лорак провокувала фанів фото у червоному купальнику, який підкреслює її шикарний бюст.

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