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"Тепер заздрять": Олег Винник зізнався, що на початку кар'єри з ним ніхто не хотів працювати

STYLERЗірки        03.07.2018 - 15:53
Фото: Олег Винник (РБК-Україна)
Фото: Олег Винник (РБК-Україна)

Артист був впевнений, що у нього вийде досягти успіху

Популярний український співак Олег Винник зізнався, що на початку його творчого шляху з ним ніхто не хотів працювати. Про це артист розповів в ефірі програми "Ранок з Україною".

Олегу Віннику часто говорили, що він – неформат, і буде складно, але співак не здавався.

"Мені говорили: "Якщо б ти був дівчиною, можливо, це було б цікаво". А я просто робив свою справу, бо відчував, що люди мене зрозуміють. Я шукав цей місток, як до них прийти. Були пригоди з продюсерами "усякого ґатунку". Мій продюсер – мій друг, він раніше не займався продюсуванням. І він не вважає себе великим продюсером. Ми просто люди, які займаються своєю справою", - зізнався Винник.

"А тепер всі ті продюсери, які не розбиралися в моїй справі, заздрять моєму другові. Тепер вони вважають його продюсером, як і мене вважають артистом", – додав співак.

До речі, київське метро змінить графік роботи через Винника.

"З 03.07.2018 на 04.07.2018 робота підземки буде продовжено на одну годину. Наземний громадський транспорт також буде працювати на годину довше. Щоб уникнути черг радимо заздалегідь подбати про засоби оплати проїзду", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Олег Винник
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