"Тепло близько": Катя Осадча показала, як виглядає без макіяжу

Не всі користувачі погодилися, що "весна прийшла"

Відома українська телеведуча Катя Осадча поділилася зі своїми підписниками у мережі Іnstagram "весняно-вихідним" фото. При цьому на знімку усміхнена Осадча позує без макіяжу.

"Сьогодні вперше відчули наближення весни, ще трохи і знімімо шапки", - підписала фото незмінна ведуча програми "Світське життя".

Фото: instagram.com/kosadcha

Фанатам ведучої її вихідний образ дуже сподобався, особливо – природня краса.

"Красива! Тобі не потрібен грим", - коментує фото hope1ess_romantic.

"Як вам чудово без макіяжу, в шапці, куртці і щасливою!" – пише ianochkamalko.

"Без макіяжу така ніжна", - захоплюється anna_shinkareva.

Скріншот коментарів instagram.com/kosadcha

При цьому частина користувачів з Осадчою погодилися, а от дехто іронічно пожартували, мовляв, "така собі весна - в пуховику і шапці".

"Ще трохи, і пуховик можна до пояса розтібнути!" – посміхається faustalia.

"Відразу видно, весна вже близько) Рукавички, пуховик, шапка, засніжений пейзаж... Все говорить про ранню весну", - іронічно відзначає artpodium_ukraine.

Скріншот коментарів instagram.com/kosadcha

Катя Осадча під час відпочинку в Стамбулі (фото: instagram.com/kosadcha)

До речі, раніше Катя Осадча заінтригувала прихильників весняним сезоном популярної передачі "Світське життя".

Так, на своїй Іnstagram-сторінці телеведуча опублікувала відео бекстейджу фотосесії, присвяченій саме новому сезону ТБ-шоу. При цьому підписників велучої заворожило її плаття, щедро прикрашене паєтками. Під спалахами фотоапарата наряд Осадчої дуже яскраво блищить.

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