"Терпіти її не можу": українська телеведуча зіпсувала відпочинок росіянам

Вони були у відпустці в Іспанії

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка раніше вела тревел-шоу "Оерл і решка", зіпсувала відпочинок росіянам. Про це розповіла користувач Ксенія Лятіна в коментарі під фото на сторінці Анни Сєдокової в Instagram. На знімку співачка позує з Лесею Нікітюк.

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

"З тих пір як на нас Леся в Іспанії орала що ми росіяни вбиваємо її рідних! Терпіти її не можу. І вимагала нас з готелю виселити. Але правда її заспокоїли всі швидко. А ще обіцяла не працювати на ТБ. Вже 4 роки пройшло, але все також працює", - написала Лятіна.

Судячи з фотографій на сторінці жінки, в Іспанії вона відпочивала у вересні 2014 року.

Скріншот поста (instagram.com/kseniared_)

Раніше тандем Лесі Нікітюк та Анни Сєдокової захопив мережу.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, що стала популярною після зйомок в тревел-шоу "Орел і Решка", опублікувала на своїй Іnstagram-сторінці загальне фото з відомою співачкою Анною Седоковою. При цьому наголошується, що Седокова стала однією з учасниць розважальної програми "Хто зверху?" на Новому каналі, веде яку Никитюк разом з Сергієм Притулою.

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